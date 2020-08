“Uccisi dal batterio dei formaggi”. Caseificio svizzero sotto inchiesta dopo la morte di 10 persone nel 2018 per listeriosi (Di giovedì 27 agosto 2020) Nel 2018 in Svizzera morirono 10 persone dopo essere state colpite dalla listeriosi, un batterio che si annida nei formaggi. Ora un Caseificio nel canton Svitto è stato messo sotto indagine per capire se ha rispettato le norme sulla conservazione e la produzione degli alimenti. Quello che la procura vuole capire, infatti, è se lo stabilimento, chiuso dalle autorità, abbia qualche responsabilità nei decessi e “se ha violato la legge sugli alimenti”. L’inchiesta fa seguito a una denuncia penale depositata lo scorso luglio da un chimico contro l’azienda casearia situata nella Svizzera centrale. “Dieci delle 34 persone che si sono ammalate sono morte”, ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano

