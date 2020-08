Tragedia in casa, muore bimbo di 5 anni: inutile la corsa al Santobono (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il piccolo Francesco – lo chiameremo così per tutelarne l’identità – è morto nei giorni scorsi a causa di un grave incidente domestico; aveva cinque anni, abitava in Toscana, ma era in vacanza in Campania. A salvarlo dalle conseguenze dell’incidente non sono valsi a nulla l’immediato soccorso dei suoi cari – i genitori sono entrambi infermieri di origine campana – e la corsa disperata al Santobono. La madre e il padre del bambino hanno scelto di donare i suoi organi per dare speranza ad altri quattro bimbi. L’equipe di rianimazione dell’ospedale pediatrico ha collaborato con il Centro Nazionale Trapianti per prelevare le cornee, il fegato, i reni e il cuore, che hanno permesso ad altri bambini di continuare a vivere. Dice ... Leggi su anteprima24

Tragedia nella Marca trevigiana: un ragazzino si è spento nella notte in casa a causa di un improvviso malore. Aveva solo 15 anni: il dramma a Signoressa di Trevignano. Ancora da verificare i contorni ...

Pavese: 70 anni dopo la tragedia, l'opera continua a parlare

Il 27 agosto 1950 fu un giorno triste per la cultura italiana: in una stanza d’hotel a Torino veniva rinvenuto il cadavere di Cesare Pavese, suicida. A 42 anni, fresco vincitore dello Strega con «La b ...

