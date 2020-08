Svelata la 'grammatica' del Dna, studio Politecnico Milano (Di giovedì 27 agosto 2020) Milano, 27 ago. (Adnkronos Salute) - Gli esperti l'hanno definita 'grammatica' del Dna: sono una serie di regole spaziali basate sulla presenza di particolari sequenze proteiche e sul loro ordine che determinano la struttura tridimensionale del genoma. E a svelarle è uno studio del Politecnico di Milano. Recentemente pubblicato su 'Genome Biology' da Luca Nanni, dottorando in Computer Science and Engineering nell'ateneo lombardo, con i professori Stefano Ceri del Politecnico meneghino e Colin Logie dell'Università di Nijmegen, il lavoro mostra quella che per gli esperti è la "bellezza e semplicità" della grammatica di alcune particolari proteine chiamate Ctcf, caratteristiche che dimostrano come "la natura e l'evoluzione producano ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Svelata grammatica Svelata la 'grammatica' del Dna, studio Politecnico Milano Il Tempo Svelata la 'grammatica' del Dna, studio Politecnico Milano

Milano, 27 ago. (Adnkronos Salute) - Gli esperti l'hanno definita 'grammatica' del Dna: sono una serie di regole spaziali basate sulla presenza di particolari sequenze proteiche e sul loro ordine che ...

Uno studio del Politecnico di Milano svela la “grammatica” del DNA

Le proteine CTCF hanno la funzione di isolare i vari domini topologici del DNA. Lo studio ha evidenziato che i domini topologici possono essere suddivisi in due sezioni aventi sequenze grammaticali sp ...

Milano, 27 ago. (Adnkronos Salute) - Gli esperti l'hanno definita 'grammatica' del Dna: sono una serie di regole spaziali basate sulla presenza di particolari sequenze proteiche e sul loro ordine che ...Le proteine CTCF hanno la funzione di isolare i vari domini topologici del DNA. Lo studio ha evidenziato che i domini topologici possono essere suddivisi in due sezioni aventi sequenze grammaticali sp ...