"Sicuri che la cantonata l'ha presa Briatore?". Calenda spiazza Parenzo e Telese: focolaio Billionaire, le colpe del governo (Di giovedì 27 agosto 2020) La Costa Smeralda è il focolaio d'Italia? È l'interrogativo posto a In Onda su La7 da Luca Telese e David Parenzo. L'ospite in studio è Carlo Calenda, che preferisce non entrare nella polemica sui nuovi contagi: "Eviterei di farla diventare una discussione sul virus che ora sarebbe diffuso dai ricchi. Il dato evidente è che c'era un tipo di attività più o meno ballerina che era un addensamento di migliaia di persone. Ciò non doveva essere consentito e il rischio che finisse male era ampio". Quindi il leader di Azione non crede che il focolaio del Billionaire e gli altri casi di coronavirus in Sardegna siano esclusivamente una responsabilità delle discoteche, degli imprenditori e dei clienti: "Qualcuno ha preso ...

