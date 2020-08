Scoraggiati (Di giovedì 27 agosto 2020) Scrivo delle prossime elezioni per il Comune di Roma – che si terranno nella prossima primavera 2021 – con una certa riluttanza. Se proviamo a riassumere gli ultimi dieci anni della vita politica romana in una parola, c’è solo l’imbarazzo della scelta: disastro, catastrofe, sfacelo, decadenza, suburra. L’ultima consiliatura Veltroni (recitus Bettini) è stata l’inizio del processo con cui la politica ha abbandonato progressivamente la città al suo destino. Ed è paradossale proprio perché la città della politica e la città dei cittadini convivono l’una nell’altra, essendo Roma la Capitale d’Italia, eppure sembrano non toccarsi e non capirsi più da molti, moltissimi anni. Le consiliature di Alemanno e di Marino sono state un disastro per motivi differenti: Alemanno è stato ... Leggi su romadailynews

