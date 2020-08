Scatenato Huawei P30 Lite con patch 280 dal 27 agosto (Di giovedì 27 agosto 2020) Ci sono segnalazioni in queste ore per certi versi sorprendenti, almeno per quanto riguarda i possessori di un Huawei P30 Lite. In particolare, lo smartphone è uno dei più caldi in merito al rilascio di nuovi aggiornamenti, considerando quando ho avuto modo di riportarvi pochi giorni fa con un altro articolo. Proprio questo giovedì, infatti, sono trapelate ulteriori informazioni che rendono particolarmente interessante lo scorcio finale di agosto per l'utenza in questione Un aggiornamento dopo l'altro per Huawei P30 Lite Le prime informazioni sul nuovo pacchetto software per Huawei P30 Lite, pochi minuti fa, sono state fornite da un sito come Huawei Central, sempre in prima linea al momento del rilascio di un nuovo pacchetto ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Scatenato Huawei Scatenato Huawei P30 Lite con patch 280 dal 27 agosto OptiMagazine Grillo scatenato contro gli Usa (e per la Cina). È il controcanto a Di Maio?

Grillo is back e tuona contro gli Usa. Sul blog spunta una dura invettiva antiamericana e tutta filocinese del prof. Fabio Massimo Parenti. L'Italia deve tenere le aziende cinesi nel 5G e semmai cacci ...

Huawei conferma nuovi aggiornamenti Android

La controversia che ha visto gli Stati Uniti “scontrarsi” con il gigante delle telecomunicazioni Huawei ha da poco compiuto un anno: era il mese di Maggio 2019 quando Donald Trump decise di far scatta ...

