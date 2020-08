Report Gimbe: in una settimana casi quasi raddoppiati e trend ricoveri in crescita. “Ma dati non paragonabili con i mesi del lockdown” (Di giovedì 27 agosto 2020) casi di coronavirus in Italia quasi raddoppiati e aumento sensibile dei ricoverati, con un trend che si è invertito a partire da fine luglio. A dirlo il Report della Fondazione Gimbe che monitora l’andamento sentimentale dell’epidemia di Covid. Ma, sottolinea il presidente Nino Cartabellotta, come riporta il Corriere, “tutti questi numeri non possono essere confrontati con quelli dei primi mesi dell’epidemia perché le dinamiche epidemiologiche sono completamente diverse”. Nella settimana dal 19 al 25 agosto, rispetto alla precedente, i contagi in Italia sono stati 6538 con un aumento del 92,4% rispetto ai sette giorni precedenti, quando i nuovi positivi erano stati 3339. C’è da dire, ... Leggi su ilfattoquotidiano

ROMA – Nella settimana dal 19 al 25 agosto, rispetto a quella precedente, c'è stato un aumento in Italia di nuovi casi di Covid-19 pari al 92,4%. Si è passati dai 3.399 ai 6.538 attuali anche a fronte ...

