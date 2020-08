Polla, tragico incidente stradale: Pietro muore a soli 22 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Fatale impatto a Polla, in pieno centro cittadino, tra una moto e un’automobile: a perdere la vita un 22enne, mentre gravemente ferita la donna che si trovava nella vettura con il marito. Un centauro è morto in provincia di Salerno in seguito ad uno scontro con un’automobile. L’incidente si è verificato nella tarda serata di … Leggi su 2anews

ottopagine : Tragico incidente a Polla: muore centauro di Pertosa #Polla -