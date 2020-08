Polignano statua di Domenico Modugno, un ragazzo si arrampica e il sindaco lo denuncia (Di giovedì 27 agosto 2020) Polignano è una meta turistica meravigliosa che incanta ogni volta che la si va a visitare o si trascorre una giornata o una serata. Polignano ha dei panorami così suggestivi da togliere il fiato ma è stata teatro di un bruttissimo atto vandalico. Un ragazzo si è arrampicato sulla statua dedicata al grandissimo Domenico Modugno sotto gli occhi increduli di turisti e passanti. Il sindaco di Polignano, Domenico Vitto ha deciso di non rimanere indifferente a tale bruttissimo gesto e ha dichiarato: “Ho da poco sporto denuncia presso i Carabinieri per il gesto di quel ragazzo che è salito sulla statua di ... Leggi su baritalianews

baritoday : Giovane sale sulla statua di Domenico Modugno a Polignano, il sindaco: 'Ho presentato denuncia'… - Borderline_24 : #Polignano, si arrampica sulla statua di Modugno: scatta la denuncia - ABertirott : RT @maurorizzi_mr: Non faccio mai pubblicità ai ristoranti, ma quello di fronte alla statua di Modugno a Polignano voglio segnalarlo. Pesce… - Antonellotwitt : Polignano a Mare. La celebre statua in omaggio a Don Backy. '...Nell'immensità..' (anche se a me fa venire in ment… - maurorizzi_mr : Non faccio mai pubblicità ai ristoranti, ma quello di fronte alla statua di Modugno a Polignano voglio segnalarlo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Polignano statua Giovane sale sulla statua di Domenico Modugno a Polignano, il sindaco: "Ho presentato denuncia" BariToday Polignano a Mare, ragazzo sale sulla statua di Domenico Modugno il sindaco lo denuncia

Si è arrampicato sulla statua dedicata a Domenico Modugno che si trova nel centro cittadino di Polignano a Mare ed è stato denunciato dal sindaco, Domenico Vitto. a darne notizia lo stesso primo citta ...

Polignano, ragazzo si arrampica sulla statua di Domenico Modugno. Vitto: “Denunciato ai carabinieri”

“Ho da poco sporto denuncia presso i Carabinieri per il gesto di quel ragazzo che è salito sulla statua di Domenico Modugno neanche fosse il palo della cuccagna”. Frasi dure da parte del sindaco di Po ...

Si è arrampicato sulla statua dedicata a Domenico Modugno che si trova nel centro cittadino di Polignano a Mare ed è stato denunciato dal sindaco, Domenico Vitto. a darne notizia lo stesso primo citta ...“Ho da poco sporto denuncia presso i Carabinieri per il gesto di quel ragazzo che è salito sulla statua di Domenico Modugno neanche fosse il palo della cuccagna”. Frasi dure da parte del sindaco di Po ...