Milan, Brahim Diaz ad un passo: il Real Madrid deve accettare la formula… (Di giovedì 27 agosto 2020) In attesa di riabbracciare Zlatan IBrahimovic, il Milan pensa anche agli altri rinforzi di mercato. Sembra essere in dirittura d'arrivo l'affare per Brahim Diaz dal Real Madrid. Resta solo un ultimo tassello per completare il puzzle.Milan: Brahim Diaz (quasi) fattacaption id="attachment 944165" align="alignnone" width="549" Brahim Diaz (getty images)/captionDa tempo il Milan ha messo gli occhi sul classe 1999 del Real Madrid Brahim Diaz. Dopo aver ricevuto il sì del calciatore, si attende l'ok da parte del Real Madrid.Manca, infatti, solamente la risposta affermativa dei blancos ... Leggi su itasportpress

AntoVitiello : Dopo aver raggiunto l’accordo economico definitivo tra tutte le parti, con il sì di #Ibrahimovic all’ultima propost… - DiMarzio : Lo chiamavano il #Messi di Malaga. Il #ManchesterCity gli fece firmare una clausola anti-#ManUnited. #Milan, la sto… - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Avanti tutta per #BrahimDiaz - ItaSportPress : Milan, Brahim Diaz ad un passo: il Real Madrid deve accettare la formula... - - morelli_rinaldo : Aggiornamenti di mercato Milan: Ibra, Bakayoko, Brahim Diaz. Sembrano loro i più o meno noti acquisiti della prima… -