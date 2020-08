La storia assurda di una prof: posto fisso a 67 anni, ma lei è già in pensione (Di giovedì 27 agosto 2020) "Ma si rende conto? Ho avuto il ruolo quando ero già in pensione" - nelle parole della professoressa Paola Fortunati si percepisce tutta la sua amarezza per un sistema scolastico che non funziona. ... Leggi su globalist

globalistIT : - ilpapa17 : @La7tv Ma fatela finita con sta storia assurda , avete rotto tanto il cazzo , siete dei terroristi e falsificatori… - turadherer : @eterocromia_ No ma io lo amo haha solo che è una cosa assurda ceh, ne parlavo giusto ieri con la mia migliore amic… - JHilde9 : RT @JGiusi: Storia assurda Sarà scappata dai suoi genitori? - TerrinoniL : La storia assurda dell'iPod segreto creato da Apple per il governo USA -

Ultime Notizie dalla rete : storia assurda La storia assurda dell'iPod segreto creato da Apple per il governo USA esquire.com Napoli, scompare e lo cercano per un anno: era all’obitorio

Una storia inquietante da Napoli dove una famiglia ha cercato per un anno il proprio caro ma lui era in obitorio: “Dovevano avvisarci”. I familiari di Gennaro Trapanese era andata anche a Chi l’Ha Vis ...

Il virus del qualunquismo

Esattamente come è accaduto nei riguardi del Covid, anche nei confronti di uno dei più assurdi referendum della storia repubblicana, quello confermativo sul taglio dei parlamentari, quasi nessun parti ...

Una storia inquietante da Napoli dove una famiglia ha cercato per un anno il proprio caro ma lui era in obitorio: “Dovevano avvisarci”. I familiari di Gennaro Trapanese era andata anche a Chi l’Ha Vis ...Esattamente come è accaduto nei riguardi del Covid, anche nei confronti di uno dei più assurdi referendum della storia repubblicana, quello confermativo sul taglio dei parlamentari, quasi nessun parti ...