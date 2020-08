La compassione Modo di sentire (Di giovedì 27 agosto 2020) Pubblichiamo l’omelia che il vescovo Francesco Beschi ha tenuto mercoledì 26 agosto al Pontificale per la festa di Sant’Alessandro. «Questo è il mio comandamen-to: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici». Il comandamento dell’amore fraterno, che abbiamo sentito risuonare nel Vangelo, è connotato da due caratteristiche: l’esemplarità dell’amore di Gesù e il dono della propria vita. È a queste caratteristiche che vogliamo ispirarci nella festa del nostro Patrono, S. Alessandro. Gesù offre ai suoi discepoli l’esempio del suo amore nell’infinita gamma delle sue espressioni: tra queste riconosciamo la compassione, virtù indicata quest’anno all’intera nostra ... Leggi su ecodibergamo

SergioPasini3 : RT @boker_or: ????? Rahamim, viscere La folla è affamata e denutrita di entusiasmo. Ed Egli sentí compassione, profonda empatia, quella ch… - VLagonigro : RT @boker_or: ????? Rahamim, viscere La folla è affamata e denutrita di entusiasmo. Ed Egli sentí compassione, profonda empatia, quella ch… - 43Seablue : RT @boker_or: ????? Rahamim, viscere La folla è affamata e denutrita di entusiasmo. Ed Egli sentí compassione, profonda empatia, quella ch… - berenicestrega1 : RT @boker_or: ????? Rahamim, viscere La folla è affamata e denutrita di entusiasmo. Ed Egli sentí compassione, profonda empatia, quella ch… - iFonz87 : RT @boker_or: ????? Rahamim, viscere La folla è affamata e denutrita di entusiasmo. Ed Egli sentí compassione, profonda empatia, quella ch… -

Ultime Notizie dalla rete : compassione Modo La compassione Modo di sentire - EcoDiBergamo.it - L'Editoriale, Bergamo L'Eco di Bergamo Il vescovo: «Camminiamo insieme per superare le fatiche di questo tempo»

La solenne celebrazione presieduta dal vescovo Francesco Beschi mercoledì mattina dalle 10.30 in Cattedrale per il patrono Sant’Alessandro. «Nella pandemia che ha colpito così duramente Bergamo la nos ...

“Sant’Alessandro ci renda capaci di esercitare la virtù della compassione”

Nella giornata di mercoledì 26 agosto Bergamo celebra il suo patrono, Sant’Alessandro. Pubblichiamo l’omelia che del vescovo Francesco Beschi ha proclamato nel pontificale di questa mattina. Questo è ...

La solenne celebrazione presieduta dal vescovo Francesco Beschi mercoledì mattina dalle 10.30 in Cattedrale per il patrono Sant’Alessandro. «Nella pandemia che ha colpito così duramente Bergamo la nos ...Nella giornata di mercoledì 26 agosto Bergamo celebra il suo patrono, Sant’Alessandro. Pubblichiamo l’omelia che del vescovo Francesco Beschi ha proclamato nel pontificale di questa mattina. Questo è ...