Jeff Bezos uomo più ricco del mondo: supera i 200 miliardi di dollari (Di giovedì 27 agosto 2020) Jeff Bezos, fondatore e amministratore di Amazon, è sempre più “paperone” del mondo. Il patron di Amazon, secondo il Bloomberg Billionaires Index, possiede un patrimonio complessivo che vale più di 200 miliardi di dollari, per l’esattezza 202 miliardi. Bezos diventa così il primo uomo al mondo a superare tale soglia. La classifica vede Bill Gates al secondo posto con 124,3 miliardi e Mark Zuckerberg al terzo con 114,7 miliardi. Elon Musk è quarto con 101,1 miliardi. Il primo italiano in classifica, al 29° posto, è Giovanni Ferrero, il patron della Nutella, con ... Leggi su velvetgossip

