Fondi, bufera sul candidato che si definisce “naziskin e antisemita”. L’Anpi: “Dimissioni subito” (Di giovedì 27 agosto 2020) Elezioni a Fondi, il candidato naziskin e antisemita genera polemiche Scoppia la polemica a Fondi in vista delle elezioni comunali, dopo che il candidato Christian D’Adamo, che appoggia in corsa con una lista che sostiene il candidato sindaco di Fratelli d’Italia Giulio Mastrobattista ha pubblicato sui social alcune sue foto in cui fa il saluto romano e, ritraendosi accanto a busti di Benito Mussolini e fasci littori, si descrive come “naziskin, negazionista, omofobo, xenofobo, antidemocratico, anticostituzionale, anticomunista e antisemita”. L’Anpi ha chiesto a gran voce al candidato sindaco Mastrobattista la cancellazione del nome di D’Adamo, pizzaiolo di 32 anni, dalle liste elettorali, mentre il Gay Center ha addirittura deciso di ... Leggi su tpi

