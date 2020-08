Fiorentina, idea Todibo: il classe ’99 è in uscita dal Barcellona (Di giovedì 27 agosto 2020) La Fiorentina non molla la presa su Jean-Clair Todibo: il difensore classe ’99 è in uscita dal Barcellona La Fiorentina è alla ricerca di un difensore in vista della prossima stagione. Come riportato da Tuttosport, sulla lista dei dirigenti viola è annotato il nome di Jean-Clair Todibo. Il classe ’99 è in uscita dal Barcellona ed è reduce da una positiva stagione con la maglia dello Schalke 04. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

