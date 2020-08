Fabiola Cimminella Instagram, il top aderente è una seconda pelle: «Sei fantastica!» (Di giovedì 27 agosto 2020) L’ex tentatrice di Temptation Island Fabiola Cimminella è incinta di otto mesi del suo compagno Daniele Muscariello, produttore cinematografico e televisivo. La coppia aspetta un maschietto che chiamerà Nathan Marte. In attesa del lieto evento, l’influencer continua a stupire i suoi followers (oltre 277 mila) con degli scatti a dir poco spettacolari. Poche ore fa su Instagram Fabiola Cimminella ha pubblicato una sua foto allo specchio davvero molto interessante. Le sue “grazie” non sono passate minimamente inosservate, così come le sue parole che accompagnano il post. In pochissimo tempo lo scatto è stato invaso da una marea di like e commenti. Infiniti sono ogni volta i complimenti per la futura mamma. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

GossipItalia3 : Fabiola Cimminella incinta, la magia della bellezza al ‘naturale’ turba: «E stanotte non si dorme» #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Fabiola Cimminella Temptation Island la tentatrice meravigliosa col pancione: le foto MeteoWeek Temptation Island la tentatrice meravigliosa col pancione: le foto

Ballerina di Made in Sud, tentatrice di Temptation Island e corteggiatrice di Uomini e Donne: abbiamo conosciuto Fabiola Cimminella in diverse vesti, e tra poco la vedremo in quella più importante, la ...

Fabiola Cimminella incinta, la magia della bellezza al ‘naturale’ turba: «E stanotte non si dorme»

Incinta di otto mesi Fabiola Cimminella documenta sul social la sua gravidanza. Lo fa a suon di immagini accattivanti e piuttosto destabilizzanti per i followers: specie se arrivano in momenti partico ...

Ballerina di Made in Sud, tentatrice di Temptation Island e corteggiatrice di Uomini e Donne: abbiamo conosciuto Fabiola Cimminella in diverse vesti, e tra poco la vedremo in quella più importante, la ...Incinta di otto mesi Fabiola Cimminella documenta sul social la sua gravidanza. Lo fa a suon di immagini accattivanti e piuttosto destabilizzanti per i followers: specie se arrivano in momenti partico ...