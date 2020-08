F1 News | Button: “Verstappen annichilisce i compagni come Senna o Schumacher” (Di giovedì 27 agosto 2020) In una chiacchierata concessa ai microfoni di Autosport, Jenson Button ha analizzato il percorso di Max Verstappen in Formula 1, sottolineando come l’olandese, grazie al proprio talento, sia sempre riuscito ad avere la meglio sui compagni di scuderia. Nonostante la presenza ingombrante di “team mate” come Carlos Sainz o Daniel Ricciardo, l’alfiere della Red Bull è riuscito quasi sempre ad avere la gestione totale della squadra, aspetto che gli ha permesso di conquistare risultati davvero importanti, soprattutto negli ultimi anni all’interno della scuderia di Milton Keynes. “Se si paragonano le prestazioni di Max Verstappen a quelle dei suoi compagni di squadra negli ultimi due anni, si nota che li ha sostanzialmente ... Leggi su giornal

Surclassare il compagno di squadra, com’è accaduto con Gasly e come sta avvenendo con Albon, non basta. È la prima regola, certo, battere l’avversario di box. A Max Verstappen serve però altro, anzitu ...

