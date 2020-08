F1 – L’ex manager di Schumacher colpito da un ictus: “mi sono svegliato e non riuscivo a parlare” (Di giovedì 27 agosto 2020) Willy Weber, ex manager di Michael Schumacher, è stato colpito da un ictus lo scorso luglio. Il 78enne tedesco ha avuto problemi a parlare nelle fasi iniziali della convalescenza presso l’ospedale di Stoccarda, ma successivamente le sue condizioni di salute sono migliorate. Il quotidiano spagnolo ‘As’ ha riportato alcune dichiarazioni di Weber che ha commentato così quanto gli è accaduto: “mi sono svegliato di notte e volevo bere un bicchiere d’acqua, ma la mia mano non rispondeva. Pensavo fosse perché mi ero allenato troppo in palestra e mi ero addormentato di nuovo. Ma la mattina dopo non potevo più parlare e mia moglie ha chiamato il medico di emergenza. In clinica mi è stato diagnosticato ... Leggi su sportfair

