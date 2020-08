F1 Gp Belgio, Bottas: “Voglio riscatto dopo weekend deludenti” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Sono reduce da alcuni weekend deludenti in cui sono andato lontano dall’obiettivo. Devo reagire per tornare a lottare dopo aver ricaricato le batterie per una settimana. Cercherò di esprimermi al mio miglior livello. Se voglio lottare per il campionato devo guadagnare punti nei confronti di Hamilton e Verstappen, non è finita finché non è finita”. Lo ha dichiarato Valtteri Bottas alla vigilia del weekend del Gran Premio del Belgio di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps: “E’ una pista iconica, una di quelle che piace a tutti i piloti. Qui le gare sono sempre belle – aggiunge il finlandese della Mercedes nella consueta conferenza stampa del giovedì – Non vedo l’ora di scendere in ... Leggi su sportface

