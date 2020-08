Emma Marrone: ‘Sono uscita definitivamente dalla malattia’ (Di giovedì 27 agosto 2020) L’ultimo anno per Emma Marrone è stato pieno di emozioni, nel bene e nel male. Nel settembre 2019 annuncia uno stop forzato per motivi di salute, il male che l’aveva colpita in passato aveva nuovamente bussato alla sua porta. Quindi l’intervento, andato bene, la convalescenza, il ritorno sulle scene con l’album Fortuna. Ora, alla vigilia dell’uscita di un nuovo singolo intitolato Latina, la cantante si racconta al settimanale Grazia e dà la bella notizia: la guarigione completa. in riproduzione.... La notizia della guarigione Come riporta il sito Gossip.it Emma Marrone ricorda il giorno dell’operazione e la ... Leggi su tvzap.kataweb

