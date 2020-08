Dopo l’anestesia l’allattamento è sicuro (Di giovedì 27 agosto 2020) È uno dei grandi dubbi delle neo mamme che si trovano costrette a subire un intervento chirurgico: Dopo l’anestesia generale necessaria per operare, potrò allattare di nuovo senza rischi per il bebè? A questa domanda rispondono, per fortuna in modo positivo, le linee guida dell’Associazione degli Anestesisti del Regno Unito, recentemente pubblicate sulla rivista Anaesthesia. Attenzione solo ad alcuni farmaci Il documento è di grande interesse pratico e invita chiaramente a non togliere dall’alimentazione del neonato il latte materno per la paura che attraverso il prezioso liquido nutriente possano passare nell’organismo del piccolo anche tracce di farmaci impiegati per “addormentare” la mamma. Stando a quanto riportano gli esperti d’oltre Manica, infatti, i classici anestetici, così come gli ... Leggi su dilei

