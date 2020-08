Democratici per il No contro Zingaretti che crede alla Befana (Di giovedì 27 agosto 2020) Il segretario del Partito democratico chiede agli alleati di governo correttivi al taglio dei parlamentari prima del 20 settembre ma, visto com’è andato il precedente accordo, fidarsi dei populisti è come credere ancora alla Befana: il punto 10 del Programma di governo M5S-PD, del settembre 2019, dispone infatti che: «È necessario inserire, nel primo calendario utile della Camera dei deputati, la riduzione del numero dei parlamentari, avviando contestualmente un percorso per incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e territoriale. In particolare, occorre avviare un percorso di riforma, quanto più possibile condiviso in sede parlamentare, del sistema elettorale. Contestualmente, si rende necessario procedere ... Leggi su linkiesta

