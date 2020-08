De Luca: “Le scuole? Nelle condizioni attuali non è possibile riaprire. Non so quello che saremo in grado di fare in due settimane” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Da qui a una, due settimane saremo chiamati a prendere decisioni importanti. Pensate all’apertura dell’anno scolastico: Nelle condizioni attuali non è possibile aprire”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di un incontro a Salerno. “Non so quello che saranno in grado di fare Nelle prossime due settimane – ha aggiunto De Luca – ma avremo scelte complicate da fare”. L'articolo De Luca: “Le scuole? Nelle condizioni attuali non è possibile riaprire. Non so ... Leggi su ilfattoquotidiano

