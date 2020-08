Claudio Amendola: 'Sono andato in Trentino ma la Costa Smeralda non è Wuhan' (Di giovedì 27 agosto 2020) Giusto criticare chi non ha rispettato e non ha fatto rispettare le regole. Ma non criminalizzare la Sardegna, visto che si Sono verificati problemi soprattutto in una zona specifica dell'isola e che ... Leggi su globalist

SecolodItalia1 : Anche il “compagno” Claudio Amendola nauseato da Pd e M5s: «Oggi non andrei a votare» - repubblica : RT @RepubblicaTv: Claudio Amendola protagonista di 'Nero a metà 2': 'Il mio ispettore, provato ma sempre forte': Dopo il successo della pri… - RepubblicaTv : Claudio Amendola protagonista di 'Nero a metà 2': 'Il mio ispettore, provato ma sempre forte': Dopo il successo del… - solospettacolo : Claudio Amendola, Roma? Al momento non voterei, ma spero - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Amendola Claudio Amendola: "Costa Smeralda non è Wuhan" Adnkronos Claudio Amendola, Roma? Al momento non voterei, ma spero

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Roma se si votasse domani per la prima volta da quando ho 18 anni non andrei". Parola di Claudio Amendola romano doc che dal 10 settembre torna con la seconda stagione della ...

Claudio Amendola: "Costa Smeralda non è Wuhan"

"Ce la faremo? Ce la faremo! Non mi sento di demonizzare nessuno. Io sono andato in vacanza in una piccola casa in Trentino lontano dalle discoteche. Ma perché sono un uomo di 60 anni e non ho più vog ...

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Roma se si votasse domani per la prima volta da quando ho 18 anni non andrei". Parola di Claudio Amendola romano doc che dal 10 settembre torna con la seconda stagione della ..."Ce la faremo? Ce la faremo! Non mi sento di demonizzare nessuno. Io sono andato in vacanza in una piccola casa in Trentino lontano dalle discoteche. Ma perché sono un uomo di 60 anni e non ho più vog ...