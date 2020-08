Carrefour: si rafforza in Spagna con acquisto 172 punti vendita Supersol (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Carrefour si rafforza in Spagna. Il colosso francese della grande distribuzione ha firmato un accordo per acquistare 172 punti di vendita Supersol in Spagna, rafforzando così la sua posizione di numero 2 nel paese. L'operazione riguarda 172 punti vendita situati prevalentemente in Andalusia e nella regione di Madrid. L'enterprise value dell'operazione è di 78 milioni di euro. Lo rende noto Carrefour in un comunicato precisando che i punti di vendita acquistati nel 2019 hanno realizzato un fatturato di circa 450 milioni di euro. L'operazione dovrebbe essere perfezionata all'inizio del 2021. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Carrefour: si rafforza in Spagna con acquisto 172 punti vendita Supersol... -

Ultime Notizie dalla rete : Carrefour rafforza Carrefour: si rafforza in Spagna con acquisto 172 punti vendita Supersol La Sicilia Carrefour: si rafforza in Spagna con acquisto 172 punti vendita Supersol

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – Carrefour si rafforza in Spagna. Il colosso francese della grande distribuzione ha firmato un accordo per acquistare 172 punti di vendita Supersol in Spagna, rafforzando co ...

Nuovo negozio Carrefour Express in centro a Firenze

Il marchio Carrefour si rafforza nel cuore di Firenze con l’apertura di un nuovo negozio della rete Etruria Retail, l’azienda leader della distribuzione alimentare con oltre 292 negozi a marchio Carre ...

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – Carrefour si rafforza in Spagna. Il colosso francese della grande distribuzione ha firmato un accordo per acquistare 172 punti di vendita Supersol in Spagna, rafforzando co ...Il marchio Carrefour si rafforza nel cuore di Firenze con l’apertura di un nuovo negozio della rete Etruria Retail, l’azienda leader della distribuzione alimentare con oltre 292 negozi a marchio Carre ...