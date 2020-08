Call of Duty: Black Ops Cold War su PS5 e Xbox Series X in 4K, ray tracing, feedback aptico e altro (Di giovedì 27 agosto 2020) Nella giornata di ieri Treyarch ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Call of Duty: Black Ops Cold War, con un trailer ricco di adrenalina ed una serie di dettagli di gioco che sono trapelati in queste ore (tra cui il fatto che le scelte influenzeranno il finale).Cold War arriverà sia su PC, PS4 e Xbox One, ma anche sulle console di prossima generazione, Xbox Series X e PlayStation 5. Ma quanto sarà diverso il gioco in termini di grafica e prestazione? Ebbene, la versione per le console next-gen supporterà il 4K e frequenze di aggiornamento a 120 Hz, la tecnologia ray tracing per un'illuminazione ancora più realistica e, per quanto riguarda il DualSense di Sony, sfrutterà al meglio i ... Leggi su eurogamer

