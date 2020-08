Ancora, frana sulla spiaggia del Trave: due feriti, zona interdetta al pubblico (Di giovedì 27 agosto 2020) Due ragazzi sono rimasti feriti a seguito di una frana che ha interessato la zona nord della spiaggia del Trave situata dopo il lido di Mezzavalle, ad Ancona, nel tratto interdetto al pubblico. I feriti sono un ragazzo di 31 anni, che ha subito lesioni a un braccio e a una gamba, e una ragazza che ha riportato delle escoriazioni. Entrambi sono stati investiti dai sassi venuti giu’ dal monte sovrastante, una roccia molto friabile che ha subito diversi smottamenti durante l’estate. Dopo la segnalazione, attorno alle 13.30, da parte dei bagnanti e degli occupanti di imbarcazioni ormeggiate nello specchio d’acqua antistante il punto franoso, sul posto sono arrivati il gommone del servizio di salvamento che fa base a Portonovo e l’idroambulanza ... Leggi su meteoweb.eu

Meteo, ancora maltempo venerdì e sabato. Uno strumento per il monitoraggio in tempo reale

Maltempo da domani pomeriggio, venerdì 28 agosto, si preannuncia in Veneto una crescente instabilità con possibili rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti. Tra sabato e domenica si prevedon ...

