Vasto incendio in un campo, 5 ettari in fiamme: duro lavoro per i vigili del fuoco (Di mercoledì 26 agosto 2020) I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 14 a Montecarotto , in contrada San Fortunato, per un incendio di sterpi. La Squadra di Jesi in collaborazione con quella di Arcevia e quella dell'... Leggi su anconatoday

emergenzavvf : #Vigilidelfuoco al lavoro dalle 11 con quattro squadre, tre elicotteri e un #Canadair per spegnere un vasto… - emergenzavvf : #Roma #22agosto 18:00, sette squadre e l’elicottero AB412 dei #vigilidelfuoco sono al lavoro per spegnere un vasto… - emergenzavvf : I #vigilidelfuoco sono impegnati da questa notte con tre squadre, due #Canadair e un elicottero per spegnere un vas… - mmaritato : RT @GazzettaDelSud: Vasto #incendio a #SerraSpiga, danni ingenti: chiusa la strada #Mendicino-#Cosenza - MaeyCat : RT @rep_roma: Tivoli, vasto incendio, canadair in azione. Ustionato un vigile del fuoco [di LAURA BARBUSCIA] [aggiornamento delle 22:36] ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Vasto incendio Vasto incendio a Trecchina, al lavoro squadre di terra e canadair dei Vigili del Fuoco Basilicata24 Ardea, ennesimo incendio in via Monti di Santa Lucia: in fiamme carcasse di auto

Ardea – Ancora roghi sul litorale romano: a bruciare, nel pomeriggio di mercoledì 26 agosto 2020, una vasta area boschiva in via Monti di Santa Lucia ad Ardea, zona già nota per i numerosi e continui ...

Incendio a Cagliari nella zona di via San Paolo

Un vasto incendio si è propagato nella serata di ieri nella zona di via San Paolo a Cagliari. In fiamme masserizie e vegetazione con il coinvolgimento di due barche e dei carrelli rimorchio. Sul posto ...

Ardea – Ancora roghi sul litorale romano: a bruciare, nel pomeriggio di mercoledì 26 agosto 2020, una vasta area boschiva in via Monti di Santa Lucia ad Ardea, zona già nota per i numerosi e continui ...Un vasto incendio si è propagato nella serata di ieri nella zona di via San Paolo a Cagliari. In fiamme masserizie e vegetazione con il coinvolgimento di due barche e dei carrelli rimorchio. Sul posto ...