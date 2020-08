The West Wing torna, dal vivo: noi la riguardiamo assaporando un egg cream (Di mercoledì 26 agosto 2020) Se amate la comunicazione, vi appassiona la politica e impazzite per ciò che nascondono i muri della Casa Bianca, The West Wing è la serie tv che proprio non potete perdere. Tradotta in italiano con un tremendo “Tutti gli uomini del Presidente”, questa fortunata serie è andata in onda dal 1999 al 2006 sul canale televisivo NBC. Ambientata appunto nella prestigiosa ala Ovest della White House, ha vinto molti premi televisivi ma soprattutto ha consolidato il genio del suo autore Aaron Sorkin. In Italia abbiamo dovuto aspettare il 2002, ma per vedere tutte le stagioni una dietro l’altra bisognava alzarsi all’alba, oppure scaricarle piratandole da qualche sito. Per questo, ad agosto di quest’anno, la pubblicazione di tutte le sette stagioni su Amazon Prime Video ha scatenato un grande entusiasmo tra i fan ... Leggi su linkiesta

