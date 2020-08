Selvaggia Lucarelli vs Federico Fashion Style: botta e risposta sui social (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un vero e proprio botta e risposta sui social tra Selvaggia Lucarelli e Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Tutto è iniziato questa mattina, dopo l’intervista di Federico nel programma di Rai 3 Agorà. Il parrucchiere dei vip ha spiegato quello che è stato il suo percorso prima e dopo aver scoperto di avere il covid 19. Lo aveva già fatto sui social nei giorni scorsi e lo ha fatto nuovamente questa mattina. Molti spettatori si sono chiesti come mai Federico Fashion Style pur avendo la febbre si sia imbarcato per Roma, e una volta rientrato ad Anzio dopo le ferie in Sardegna, abbia anche frequentato il suo ... Leggi su ultimenotizieflash

fattoquotidiano : IL CASO BRIATORE Il 19 agosto dice: “Ho avuto la febbre”. Al Billionaire test fatti per tempo? [di Selvaggia Lucare… - VittorioSgarbi : Tra qualche tempo anche Selvaggia Lucarelli avrà l’età di Briatore. Possiamo solo augurarle che non le sia grave. P… - rosydesimone1 : RT @EmeParonzini: Essere un primario del San Raffaele e beccarti del negazionista da Selvaggia Lucarelli. Una che a febbraio si ingozzava d… - louiscyfere : Flavio Briatore, il selfie dal letto al San Raffaele (subito cancellato). Selvaggia Lucarelli: «Non sbaglia un colp… - allesword : RT @GalantoMassimo: Ho intervistato il creatore de #LeIene Davide Parenti. Caso Rosa e Olindo: 'Nuzzi scrive banalità', 'Selvaggia Lucare… -