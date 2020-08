Scuola a Settembre, vertice Governo-Regioni, non c’è intesa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sulla ritorno a Scuola a Settembre vi è stato quest’oggi un nuovo vertice tra Governo e Regioni. Si è parlato principalmente del nodo chiave dei trasporti. E l’accordo non si è trovato. I governatori, a partire dal presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, sono stati espliciti : o si arriva a un’intesa “chiarendo i limiti delle capienze o si rischia il caos, non ce la facciamo”. Scuola, incontro Governo – Regioni, cosa è successo Tutto parte dalla prescrizione del Comitato tecnico scientifico, confermata lunedì a palazzo Chigi, sul distanziamento di un metro tra passeggeri. Un limite, criticano i governatori, che ... Leggi su italiasera

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Settembre Primo giorno di scuola 2020: ecco chi rientra a fine settembre Studenti.it A Bellaria Igea Marina 110.000 € per la ripartenza in sicurezza delle scuole

A Bellaria Igea Marina, dopo la verifica compiuta nelle ultime settimane ed il confronto con le direzioni scolastiche, l’Amministrazione Comunale ha definito il quadro progettuale e logistico che, da ...

Scuola, ecco come sarà il rientro. Ma tra governo e Regioni non c'è accordo

Ritorno a scuola, ore 11 incontro tra regioni, CTS e Governo: dalle mascherine a scuola ai mezzi di trasporto. Le regioni oggi potrebbero chiedere che la percentuale del 50% della capienza da coprire ...

