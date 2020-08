Schianto mortale nel tratto di cantiere sull’A10, dossier in Procura: corsie troppo strette (Di mercoledì 26 agosto 2020) La denuncia dei familiari della vittima chiama in causa Autostrade Nel mirino anche la segnaletica verticale, via a nuove verifiche dei pm Leggi su ilsecoloxix

zazoomblog : Schianto mortale a Marano finisce sotto al camion e muore sul colpo - #Schianto #mortale #Marano #finisce - GiacomoS20 : @manginobrioches Come andare in auto può essere una gita o uno schianto mortale. Basta con il tifo da stadio. Atten… - umbriaOn : #Schianto all'#alba, perde la vita #Alice: aveva solo 17 anni - cronacacaserta : Incidente mortale nell’Alto Casertano: muore 50enne dopo lo schianto - rep_torino : Schianto mortale sulla provinciale della Mandria a Fiano, la vittima è un uomo di 67 anni [di CARLOTTA ROCCI] [aggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto mortale Schianto mortale nel tratto di cantiere sull’A10, dossier in Procura: corsie troppo strette Il Secolo XIX Incidente mortale in tangenziale a Milano: Tortona piange Davide Canalia

TORTONA – Stava percorrendo la tangenziale Est di Milano in direzione Sud quando ha perso il controllo della sua automobile e si è schiantato contro il guardrail. Un impatto violento che è costato la ...

Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: muore il 25enne Paolo De Nuzzo

Paolo De Nuzzo, 25 anni, è morto sulla statale 101 a seguito di un incidente in moto. Le lamiere del guardrail hanno distrutto il suo corpo. Tragico incidente sulla statale 101 che collega Lecce e Gal ...

TORTONA – Stava percorrendo la tangenziale Est di Milano in direzione Sud quando ha perso il controllo della sua automobile e si è schiantato contro il guardrail. Un impatto violento che è costato la ...Paolo De Nuzzo, 25 anni, è morto sulla statale 101 a seguito di un incidente in moto. Le lamiere del guardrail hanno distrutto il suo corpo. Tragico incidente sulla statale 101 che collega Lecce e Gal ...