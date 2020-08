Riforma pensioni: nuova ipotesi di uscita a 62 anni, ma non è quota 100 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nell’attesa del tavolo tecnico di settembre sulla nuova Riforma pensioni, spunta una nuova ipotesi di uscita anticipata a 62 anni. La nuova ipotesi non riguarda un prolungamento della quota 100, ma si tratta di una nuova misura che ha gli stessi requisiti di quota 100: 62 anni di età e 38 anni di contributi, ma con penalizzazione sull’assegno. Bisogna precisare che la quota 100 attuale inserita nelle pensioni news è senza penalizzazioni, questo significa che è calcolata come la pensione ordinaria, senza decurtazione o altro sistema di calcolo. Riforma ... Leggi su notizieora

