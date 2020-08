PS5 vs Xbox Series X è anche DualSense vs Xbox controller: le differenze spiegate sembrano abissali (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il confronto tra PS5 e Xbox Series X si è comprensibilmente focalizzato soprattutto sulle line-up di esclusive e non che ci troveremo tra le mani al lancio e nei mesi successivi e sulle specifiche tecniche alla base delle due console. Ci sono però altri ambiti in cui i paragoni e la ricerca delle differenze possono rivelarsi molto interessanti e rivelatori.È probabilmente quello che avrà pensato il buon VanWinkle, un utente di ResetEra che si è lanciato in una spiegazione molto interessante delle differenze tra il DualSense e l'Xbox controller concentrandosi soprattutto sulle caratteristiche dei grilletti e sulle sensazioni garantite dal feedback aptico. D'altronde da una parte abbiamo gli Adaptive ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : PS5 Xbox PS5 DualSense: funzionamento e differenze con il controller di Xbox Series X Multiplayer.it Outriders: la classe del Tecnomante si mostra in video

Square Enix e People Can Fly hanno presentato il Tecnomante, terza e ultima classe giocabile di Outriders. “Il Tecnomante è una classe versatile ed entusiasmante che può specializzarsi in qualunque co ...

COD Black Ops Cold War: l’upgrade PS5 e Series X sarà a pagamento?

Quest’oggi, i fan di Call of Duty hanno potuto scoprire molteplici informazioni su COD Black Ops Cold War, nuovo capitolo della saga di sparattuto di Activision, grazie a un enorme leak. Abbiamo scope ...

Square Enix e People Can Fly hanno presentato il Tecnomante, terza e ultima classe giocabile di Outriders. “Il Tecnomante è una classe versatile ed entusiasmante che può specializzarsi in qualunque co ...Quest’oggi, i fan di Call of Duty hanno potuto scoprire molteplici informazioni su COD Black Ops Cold War, nuovo capitolo della saga di sparattuto di Activision, grazie a un enorme leak. Abbiamo scope ...