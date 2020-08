Napoli, Osimhen: “Voglio segnare anche contro la Juventus. Il problema del razzismo…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il nuovo attaccante del Napoli è pronto per iniziare la sua nuova avventura.Acquistato per una cifra record nel corso dell'attuale sessione di mercato, Victor Osimhen ha iniziato da pochi giorni il ritiro con il Napoli e dovrà fin da subito dimostrare di meritare i tanti soldi spesi per il suo cartellino a suon di ottime prestazioni e gol.Al termine della sessione pomeridiana di allenamento, l'attaccante nigeriano è intervenuto in conferenza stampa esprimendo la sua voglia di iniziare a giocare con la maglia del Napoli:"Il mio rapporto è ottimo con Gattuso e De Laurentiis. Sono stati come dei padri, ho ricevuto grandissime dimostrazioni di affetto da parte di tutti i tifosi del Napoli. Ho capito che avrei accettato il Napoli quando ho parlato ... Leggi su mediagol

