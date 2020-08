Napoli, è fatta per l’addio di Allan: le cifre dell’operazione (Di mercoledì 26 agosto 2020) In casa Napoli il pensiero è sul calciomercato. La società azzurra ha intenzione di regalare a mister Rino Gattuso una squadra a sua immagine e somiglianza e per questo, fino a questo momento, sono stati investiti milioni e milioni di euro tra il mercato di gennaio e quello che inizierà a breve. Prima di procedere … L'articolo Napoli, è fatta per l’addio di Allan: le cifre dell’operazione Leggi su dailynews24

Mattia93167056 : @SpudFNVPN Boga-Napoli quasi fatta? - Pdv90158654 : @SpudFNVPN Amazon porta Messi a Napoli. fatta - annamar50923227 : RT @VIRGINI82274148: Questa cucciola è stata fatta accalappiare ieri sera a pollena trocchia in provincia di Napoli ,non supera i 6 mesi e… - napoli_report : La forbice si è ulteriormente ridotta: € 2M separano #Allan da #Ancelotti e il #Napoli dall’#Everton. In casi del g… - GHERARDIMAURO1 : RT @claudiopanarel7: Come sempre 'fatta la legge trovato l'inganno' molte persone, che non hann i mezzi aerei, tornan in nave (come da. Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli fatta Corriere dello Sport:” Boga al Napoli è quasi fatta!” Per Sempre Napoli Cgil Avellino, lettera aperta agli esclusi

La nota Cgil Avellino: “Come Cgil Avellino abbiamo sempre cercato di attivare forme di solidarietà, concreta, per i disagiati, per i tanti esclusi che non trovano adeguate risposte dai vari servizi so ...

Carabiniere eroe a Napoli: «Così ho salvato la vita a un bimbo»

«Quando mi sono accorto che quel bambino non riusciva a respirare più ho capito che non rimaneva molto altro tempo per salvarlo. Sono sceso dalla macchina, lui era già cianotico e la mamma si disperav ...

