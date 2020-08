Morani: “Il 14 settembre le scuole riapriranno”, ma restano alcuni problemi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alessia Morani, sottosegretaria allo sviluppo economico, parla ai microfoni di Agorà a proposito della riapertura delle scuole: “Il 14 settembre riapriranno le scuole, sono stati predisposti i protocolli per tutte le scuole, dall’asilo alle scuole superiori. Scontiamo problemi di edilizia e spazi che non derivano dal Covid”. Le scuole riapriranno il 14 settembre, dice ad Agorà Alessia … L'articolo Morani: “Il 14 settembre le scuole riapriranno”, ma restano alcuni problemi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

