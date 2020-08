McDonald’s svelati 5 segreti disgustosi: “Non ordinate il gelato al caramello, nei contenitori c’è…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un’ex lavoratrice del McDonald’s, Dessy Joseph, in una serie di video pubblicati su TikTok, ha rivelato 5 segreti sulla famosa catena di fast food. Dessy ha 26 anni e ha lavorato da McDonald’s dal 2013 al 2014. Attualmente make up artist di Brooklyn, la giovane è diventata molto popolare su TikTok con una serie di video dal titolo: “Secrets I know from working at Mc Donald’s”. Dessy Joseph ha iniziato a pubblicare dei video riguardanti i segreti del McDonald’s nel luglio del 2015. Nella serie di video pubblicati finora, la ragazza racconta i segreti che ha scoperto durante i suoi anni di lavoro come cassiera al’interno della catena. Sul suo profilo TikTok dal 2015 ad oggi vi sono oltre 30 video in cui la ragazza rende partecipi i suoi followers di ciò che ... Leggi su velvetgossip

