Malattie, svolta nella ricerca grazie al microscopio più potente del mondo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lo studio delle Malattie umane, compreso il Covid-19 che deriva dal coronavirus Sars-CoV-2 potrebbe ricevere un contributo positivo dal nuovo microscopio di Grenoble, in Francia. Ha debuttato, infatti, il super microscopio europeo Esrf (European Synchrotron Radiation Facility), che si basa sulla luce di sincrotrone, un acceleratore di particelle. Raggi X 100 volte più luminosi grazie a questo potentissimo strumento gli scienziati possono osservare un processo di infezione negli esseri umani – come quello provocato dal nuovo coronavirus –, grazie alla scansione di un organo in 3D. E persino tramite la scansione dell’intero corpo umano. Una rivoluzione scientifica possibile grazie alla nuova sorgente di raggi X più brillante che si sia mai ... Leggi su velvetgossip

