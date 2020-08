Lite Santanchè-Fratoianni su La7: ‘Problema sono i clandestini’. ‘Ve la prendete con i migranti e sui battelli le persone sono una sopra l’altra’ (Di mercoledì 26 agosto 2020) Polemica rovente a “In onda” (La7) tra la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, e il deputato di Liberi e Uguali, Nicola Fratoianni. La parlamentare accusa il governo di non aver saputo gestire con un’adeguata organizzazione dei tamponi coloro che rientravano dall’estero e gli ‘immigrati clandestini’. Fratoianni insorge: “Eccoci, è arrivata. Santanché ce l’ha fatta finalmente, grande. One woman show”. E chiede ripetutamente la parola, mentre la senatrice continua il suo intervento, fin quando non la rimbrotta uno dei conduttori, Luca Telese. Il portavoce di Sinistra Italiana commenta: “Per la Santanchè il problema sono i clandestini. In realtà, noi abbiamo un grande e serissimo problema: la capacità ... Leggi su ilfattoquotidiano

