Lecce, Vera positivo al Coronavirus (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lecce - Oltre a Tachtsidis , in quarantena volontaria in Grecia, il Covid-19 lascia ancora il segno in casa Lecce . La società giallorossa, infatti, ha comunicato che il difensore colombiano Brayan ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Lecce, Brayan #Vera positivo al #Coronavirus: l'annuncio del club - sportli26181512 : #Lecce, Vera positivo al Coronavirus: L'intera squadra è ora in isolamento - nandopagliara : RT @DiMarzio: #Lecce, Brayan #Vera positivo al #Coronavirus: l'annuncio del club - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Lecce, Vera positivo al Covid-19. Tutto il gruppo in isolamento in una struttura idonea - apetrazzuolo : LECCE - Vera positivo al Covid-19, squadra in isolamento -