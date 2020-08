Italiani e patologie cutanee: ne soffre 1 su 4 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono sempre di più gli Italiani che soffrono di patologie della pelle: dalla dermatite atopica alla psoriasi, ecco l’incidenza e i sintomi di queste malattie Le patologie della pelle sono oltre tremila e in constante aumento in Italia dato che, non facendo alcuna distinzione di età o sesso, affliggono attualmente ben il 25% della popolazione.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

disicaterina : RT @CesareSacchetti: Il sistema sta sprecando una quantità enorme di risorse pubbliche per un virus che produce in larghissima parte asinto… - Andrea72it : RT @CesareSacchetti: Il sistema sta sprecando una quantità enorme di risorse pubbliche per un virus che produce in larghissima parte asinto… - Ilsognatore13 : RT @CesareSacchetti: Il sistema sta sprecando una quantità enorme di risorse pubbliche per un virus che produce in larghissima parte asinto… - Mirko92982183 : RT @CesareSacchetti: Il sistema sta sprecando una quantità enorme di risorse pubbliche per un virus che produce in larghissima parte asinto… - gabryjoy : RT @CesareSacchetti: Il sistema sta sprecando una quantità enorme di risorse pubbliche per un virus che produce in larghissima parte asinto… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiani patologie Italiani e patologie cutanee: ne soffre 1 su 4 Corriere Nazionale Covid, studio: «Idrossiclorochina riduce mortalità ospedaliera». Polemica con Oms che voleva lo stop

L'idrossiclorochina riduce la mortalità intraospedaliera da Covid-19. Lo dimostra un ampio studio osservazionale multicentrico su 3.451 pazienti ricoverati in 33 ospedali di tutto il territorio nazion ...

Quel nesso fra Covid e malattie degenerative: lo studio dell'Università di Cagliari

Esiste un nesso fra coronavirus e malattia cronica degenerativa? Secondo gli studiosi dell'Università di Cagliari la risposta è sì, e a dimostrarlo un'importante ricerca realizzata dal team di Luca Sa ...

L'idrossiclorochina riduce la mortalità intraospedaliera da Covid-19. Lo dimostra un ampio studio osservazionale multicentrico su 3.451 pazienti ricoverati in 33 ospedali di tutto il territorio nazion ...Esiste un nesso fra coronavirus e malattia cronica degenerativa? Secondo gli studiosi dell'Università di Cagliari la risposta è sì, e a dimostrarlo un'importante ricerca realizzata dal team di Luca Sa ...