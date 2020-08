In auto con moglie e figli piccoli, ma trasporta quasi un chilo di marijuana: arrestato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nascondeva la droga sotto il sedile su cui viaggiavano i due figli piccoli. Ma l'uomo, un 29enne originario di San Severo, Foggia,, è stato fermato a Vacri dai carabinieri della compagnia di Chieti, ... Leggi su chietitoday

Ultime Notizie dalla rete : auto con Bonus auto 2020: cosa cambia con la Manovra estiva? Trend-online.com Nasconde gli stupefacenti nelle sue abitazioni di Capoterra e Sarroch

Utilizzava le sue case di Capoterra e Sarroch per nascondere la droga, ma la sua attività è stata scoperta dalla polizia di Cagliari. Ieri pomeriggio una Volante ha notato in via Quirra un'auto con a ...

Impatto in auto con la mamma: "Così è morto il piccolo Gioele"

Il piccolo Gioele potrebbe davvero essere morto a causa dell’incidente avvenuto tra l’auto guidata dalla madre Viviana e il furgoncino dell’Anas. L’impatto, avvenuto nella galleria dell’autostrada A20 ...

