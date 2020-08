Ilaria Capua: «Seconda ondata evitabile con l’aiuto dei cittadini» (Di mercoledì 26 agosto 2020) I casi di coronavirus aumentano in tutta l’Europa, e i ricercatori hanno segnalato la possibilità di una reinfezione in chi ha già contratto il covid. Secondo la virologa Ilaria Capua, «c’era da aspettarselo», come ha confermato in un’intervista al Corriere della Sera. «L’obiettivo del virus è di infettare tutte le persone che incontra per garantirsi la propria sopravvivenza. Era illusorio pensare che con l’estate si sarebbe “ritirato”. I virus non pensano e non guardano in faccia a nessuno: sono macchine». L’infezione, però, ora colpisce una popolazione diversa rispetto alla prima ondata: «Bambini e giovani che, nella stragrande maggioranza dei casi, non presentano sintomi». Leggi su vanityfair

