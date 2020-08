Il Castello delle Cerimonie in lutto: morta la moglie di don Antonio Polese per Coronavirus (Di mercoledì 26 agosto 2020) Rita Greco, moglie di don Antonio Polese, famoso come il Boss delle Cerimonie, è morta a causa delle complicazioni legate al Coronavirus. Il Castello delle Cerimonie era stato già chiuso per un focolaio. Grave lutto per Il Castello delle Cerimonie: è morta Rita Greco, moglie di don Antonio Polese, conosciuto come il Boss delle Cerimonie. La donna era stata ricoverata come sospetto caso di Coronavirus il 12 agosto all'Ospedale Cotugno di Napoli, dove è deceduta oggi all'età di 85 anni. ... Leggi su movieplayer

