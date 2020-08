I fan in Argentina: Messi ti aspettiamo a casa a braccia aperte (Di mercoledì 26 agosto 2020) La notizia di un Lionel Messi che vuole lasciare il Barcellona e di nuovo sul mercato ha acceso le fantasie dei tifosi, non solo di quelli del Psg, dell'Inter e della Juve, anche di quelli argentini che sognano un suo ritorno a casa dopo tanti anni passati in Spagna. I fan della città natale del campione, Rosario, nella provincia di Santa Fe, sono entusiasti e dicono di aspettare Leo a braccia aperte. "La città aspetta Messi, credo che tutta la città lo stia aspettando. E se la città non fosse ancora pronta, la città si preparerà per accogliere Messi" dice Carlos, tifoso della squadra di calcio di Newell. "Messi è nel cuore di molti. Rimane un punto interrogativo per alcuni, ma è un uomo che non passa mai ... Leggi su ilfogliettone

Affaritaliani : I fan in Argentina: Messi ti aspettiamo a casa a braccia aperte - talentshawnn : nonono shawn es alto fan de argentina lo amo - vitaaeris : @ringoismymood mo li taggo almeno diventi famous come la tizia della fan art di oikawa in argentina - CiccioIlBrillo : @GabrieleIuvina1 @luciodigaetano Prima svalutavamo, oggi con moneta troppo forte che ci pone fuori mercato, costret… -

Ultime Notizie dalla rete : fan Argentina I fan in Argentina: Messi ti aspettiamo a casa a braccia aperte askanews La Rodriguez incanta i social con uno scatto bollente

Belen è tornata ad infiammare il mondo social: la showgirl argentina si è mostrata in uno scatto bollente in cui è ritratta completamente senza veli, e i fan non hanno potuto fare a meno di riempirla ...

Belen senza veli sui social: la foto manda in tilt i fan

Uno scatto di Belen coperta solo da un micro-slip ha fatto perdere la testa ai fan: la showgirl argentina è più bella che mai e la sua posa seducente (con lato B in bella mostra) ha letteralmente fatt ...

Belen è tornata ad infiammare il mondo social: la showgirl argentina si è mostrata in uno scatto bollente in cui è ritratta completamente senza veli, e i fan non hanno potuto fare a meno di riempirla ...Uno scatto di Belen coperta solo da un micro-slip ha fatto perdere la testa ai fan: la showgirl argentina è più bella che mai e la sua posa seducente (con lato B in bella mostra) ha letteralmente fatt ...