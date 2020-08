Ha un infarto, un agente gli salva la vita (Di mercoledì 26 agosto 2020) Cristina Bassi Senza quel massaggio cardiaco l'uomo di 76 anni sarebbe morto Stava per cominciare il turno di notte in Centrale. In una serata qualunque di via vai vacanziero un agente della Polfer è diventato l'eroe per caso della stazione milanese. Con un intervento pronto ed efficace ha infatti salvato la vita a un passeggero che ha avuto un infarto. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza dello scalo ferroviario, affollato alle ore 20 di un lunedì d'agosto. Un viaggiatore 76enne di origine straniera si stava dirigendo con il trolley verso i binari, si trovava ancora nell'atrio davanti agli accessi per salire sui convogli. All'improvviso si è accasciato a terra, colto da un malore. Le persone lì intorno si sono fermate e avvicinate, ma sono rimaste ... Leggi su ilgiornale

