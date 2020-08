Google si fa università: corsi di laurea in 6 mesi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lauree brevissime in formazione telematica targate Google. La big tech lancia la sua università online con corsi destinati a studenti che puntano a lavorare nel settore più “caldo” del momento: il digitale. E con una formazione che richiede non i lunghi anni accademici di quella tradizionale, bensì solo sei mesi, ma si configura come un percorso universitario a tutti gli effetti corroborato dai Google Career Certificates. La notizia corre, ovviamente, sul web ed è una novità inaspettata. Certamente può entrarci la formidabile accelerazione del tempo storico impressa dal fattore esogeno e imprevisto della pandemia. L'idea-base di Mountain View parrebbe quella di svecchiare la formazione tradizionale, ma – almeno col parametro delle strutture italiane ed europee ... Leggi su gqitalia

SkyTG24 : Laurea in sei mesi: Google lancia la sua università online - repubblica : Una laurea in 6 mesi: Google lancia la sua università - repubblica : Una laurea in 6 mesi: Google lancia la sua università [di CLAUDIO GERINO] [aggiornamento delle 18:09] - SunSanji : RT @repubblica: Una laurea in 6 mesi: Google lancia la sua università [di CLAUDIO GERINO] [aggiornamento delle 18:09] - TerreImpervie : Comunque pare che Google stia per lanciare la 'mini università', in 6 mesi (sei mesi) fai il corso, ottieni l'attes… -

