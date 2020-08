Gastroenterite: probiotici inefficaci sui bambini (Di mercoledì 26 agosto 2020) Gastroenterite: l’uso di probiotici per ripristinare la flora batterica intestinale, non ha alcun effetto migliorativo sui bambini secondo uno studio Dolori addominali, nausea, diarrea sono questi i sintomi che accompagnano la Gastroenterite, problematica infettiva molto frequente nei bambini in età scolare. Cosa fare? Oltre ai consigli basilari di bere molto, evitare cibi poco digeribili o… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Gastroenterite probiotici Gastroenterite: probiotici inefficaci sui bambini Corriere Nazionale Gastroenterite: probiotici inefficaci sui bambini

Gastroenterite: l’uso di probiotici per ripristinare la flora batterica intestinale, non ha alcun effetto migliorativo sui bambini secondo uno studio Dolori addominali, nausea, diarrea sono questi i s ...

Gastroenterite: l’uso di probiotici per ripristinare la flora batterica intestinale, non ha alcun effetto migliorativo sui bambini secondo uno studio Dolori addominali, nausea, diarrea sono questi i s ...