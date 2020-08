Fratelli d’Italia a Fondi prima candida una persona che si definisce ‘fasciolaziale’ e poi chiede di non votarla (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il caso Fondi è stato sollevato dalla locale sezione dell’Anpi, che ha chiesto a chi di dovere di prendere una posizione netta in merito a quanto accaduto. Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative, si è notato che all’interno della civica di Giulio Mastrobattista, sostenuta da Fratelli d’Italia, era presente un candidato – Christian D’Adamo – che sui suoi profili social si definiva ‘fasciolaziale’. LEGGI ANCHE > Il candidato di Fratelli d’Italia in Campania sta usando il motto ‘me ne frego’ come slogan Christian D’Adamo e la sua candidatura a Fondi Inoltre, l’Anpi ha documentato diverse immagini di saluti romani e ha messo in ... Leggi su giornalettismo

